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Для Hi-Fi Rush вышла русская озвучка от профессиональных актёров дубляжа

Для Hi-Fi Rush вышла русская озвучка от профессиональных актёров дубляжа
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Сегодня, 25 января, профессиональная студия дубляжа Mechanics VoiceOver выпустила неофициальную русскую озвучку для Hi-Fi Rush. В честь данного события команда опубликовала релизный трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале Mechanics VoiceOver. Права на видео принадлежат Mechanics VoiceOver/Bethesda.

Главных героев озвучили

  • Чай — Дмитрий Рыбин
  • Мята — Екатерина Дмитрова
  • Макарун — Василий Титунин
  • КРДМН — Максим Лукин
  • Корсика — Ольга Чаплин
  • Кейл Ванделей — Георгий Кармрян

Hi-Fi Rush — музыкальный экшен, вышедший 25 января 2023 года на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Тайтл от создателей The Evil Within моментально влюбила в себя геймеров: в Steam у игры 97% положительных отзывов. Ко всему прочему, проект попал наш рейтинг лучших игр прошлого года.

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