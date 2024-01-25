Для Hi-Fi Rush вышла русская озвучка от профессиональных актёров дубляжа

Сегодня, 25 января, профессиональная студия дубляжа Mechanics VoiceOver выпустила неофициальную русскую озвучку для Hi-Fi Rush. В честь данного события команда опубликовала релизный трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале Mechanics VoiceOver. Права на видео принадлежат Mechanics VoiceOver/Bethesda.

Главных героев озвучили

Чай — Дмитрий Рыбин

Мята — Екатерина Дмитрова

Макарун — Василий Титунин

КРДМН — Максим Лукин

Корсика — Ольга Чаплин

Кейл Ванделей — Георгий Кармрян

Hi-Fi Rush — музыкальный экшен, вышедший 25 января 2023 года на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Тайтл от создателей The Evil Within моментально влюбила в себя геймеров: в Steam у игры 97% положительных отзывов. Ко всему прочему, проект попал наш рейтинг лучших игр прошлого года.