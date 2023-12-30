Лучшие игры 2023 года. Кто стал победителем?

2023-й оказался одновременно лучшим и худшим годом для видеоигр. С одной стороны, поклонники получили массу потрясающих проектов. С другой стороны, в индустрии были рекордные увольнения — за прошедшие 12 месяцев работу потеряли около 10 000 специалистов.

Когда мы празднуем игры, важно помнить и о том, как они делаются — безусловно великолепно, что мы получили настолько много первоклассных продуктов, однако нельзя забывать, какой «ценой» они сделаны.

Спасибо всем разработчикам, которые делают видеоигры!

В отличие от лучших фильмов и сериалов года, где рейтинг составляют наши читатели, видеоигровые итоги мы подводим редакционным голосованием — с чётким распределением мест. Сможете угадать, кто разместился на первом месте?

10-е место — Hogwarts Legacy

Где: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch

Разработчик: Avalanche Software

Издатель: WB Games

Hogwarts Legacy Фото: WB Games

Hogwarts Legacy – первая большая и дорогая игра по миру «Гарри Поттера». Только вдумайтесь: за всю 26-летнюю историю бренда по франшизе выходили лишь простенькие, хоть и очень атмосферные экшены. Разработчики подошли к делу с любовью, воссоздав Хогвартс и его окрестности в мельчайших деталях, оставив множество отсылок на события оригинальных книг и раскрыв новые детали вселенной.

При этом назвать Hogwarts Legacy выдающейся игрой не получается. В своей основе это типичный экшен от третьего лица, где стволы заменили на волшебные палочки, где по миру разбросаны не коллекционные предметы, а страницы «руководства для волшебников». Удручает и примитивный для «Гарри Поттера» сюжет, который моментально выветривается из памяти после прохождения игры.

Однако сердца фанатов растоплены – мы получили самую красивую, атмосферную и волшебную игру по вселенной Мальчика со шрамом. Судя по отзывам в Steam, многим большего и не надо.

Автор: Игорь Любавин

Девятое место — Atomic Heart

Где: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One

Разработчик: Mundfish

Издатель: Focus Entertainment, VK Play, 4Divinity

Atomic Heart Фото: Mundfish

У обычного геймера из России слишком мало близких душе игр — «Сталкер», «Метро», да и всё? Поэтому пропускать Atomic Heart кажется невозможным. Понятно, почему критики по миру встретили шутер сравнительно прохладно — но вместе с этим ясно, как он попал в наш список.

Отсылки на стримеров, забавные гэги и знакомые музыкальные хиты в новом исполнении — экшен Mundfish пропитан знакомой советской культурой, которую где-то осовременили, а где-то показали как есть.

Да, Atomic Heart далека от идеала. У неё хватает недостатков, но многое из этого легко простить: и как молодой студии без опыта серьёзных проектов, и как горящим своим делом разработчикам, ориентированным (во многом) на наш игровой рынок.

Автор: Иван Мику

Восьмое место — Lies of P

Где: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One

Разработчик и издатель: Neowiz Games

Lies of P Фото: Neowiz Games

Любители соулс-игр категорично воспринимают попытки развить жанр руками не его создателей из FromSoftware. Поэтому даже нейтральную оценку хардкорных геймеров, до дыр затирающих всех боссов Dark Souls 3, в вакууме можно считать успехом. Lies of P — он, успех.

Большинство видит в истории местного Пиноккио «клон Bloodborne», но фанаты быстро раскрывают новые механики и готовы погрузиться в формально новый, но очень знакомый мир тёмного фэнтези, бросающий новые вызовы.

Lies of P не стоит пропускать, к примеру, если вы так и не дождались Bloodborne на ПК. Или если вы устали перепроходить лучшую Dark Souls (вы поняли, о чём мы!). При случае новинка даже может послужить началом для тех, кто только открывает для себя новый жанр — попробуйте, обязательно понравится!

Автор: Иван Мику

Седьмое место — Dead Space (2023)

Где: ПК, PS5, Xbox Series

Разработчик: EA Motive

Издатель: Electronic Arts

Dead Space (2023) Фото: EA

Создатели ремейка Dead Space показали, как выглядит эталонный ремейк. Мы постоянно видим разные взгляды на то, как стоит осовременивать классические игры (первой Dead Space уже стукнуло 15 лет) — в этом случае мы получили ту же самую игру, но на полностью новых технологиях и с незначительными улучшениями и расширениями.

Если раньше корабль «Ишимура» был просто набором уровней, то теперь это единая локация с возможностью пробежать всё без единого экрана загрузки. Раньше противники теряли конечности, а теперь ещё и «кожу». Раньше герой не говорил, теперь может давать уместные ответы.

Ремейк Dead Space не только эталонный ремейк, но и превосходный представитель жанра хорроров на выживание, а благодаря современным технологиям это ещё и невероятно красивая игра — как тут работает освещение, заслуживает отдельной похвалы.

Благодаря новинке EA Motive моментально встала в ряду лучших разработчиков в индустрии.

Автор: Михаил Шевкун

Шестое место — «Человек-паук 2»

Где: PS5

Разработчик: Insomniac Games

Издатель: Sony

«Человек-паук 2» Фото: Sony

Вторую часть «Человека-паука 2» я ждал. После оригинала и «Майлза Моралеса» хотелось продолжения всей этой истории, к тому же ставки значительно выросли, а авторы обещали Венома и Крэйвена — крутых злодеев Marvel. Я примерно понимал, чего ожидать, но даже так Insomniac смогла порадовать и удивить.

По сути мы получили ту же первую часть, но лучше практически во всём. Геймплей стал бодрее благодаря новым способам передвижения по городу, бои тоже чуть-чуть изменились и стали динамичнее. Персонажи остались такими же интересными, как и несколько лет назад. Всё, почему я полюбил первого «Человека-паука», осталось в сиквеле.

Кто-то ругает за это игру, но я не вижу в этом проблемы.

Я заново влюбился в самого Человека-паука и ещё раз осознал, почему героя так сильно любят по всему миру. Во время прохождения побочных заданий я дважды чуть не пустил слезу. В миссиях рассказали приземлённые, но важные истории самых простых людей, но они пробрали до глубины души даже больше эпика. В такие моменты держишь в голове, что Питер — в первую очередь обычный человек, дружелюбный сосед.

Лучшая ли это супергеройская игра? Определённо. Честно ли её считать такой из-за того, что она мало чем отличается от оригинала? Возможно, но я получил от «Человека-паука 2» массу эмоций. Чего только стоит вступление с крутой музыкой, которое сразу даёт понять, что игра вообще из себя представляет.

Автор: Анатолий Лукманов

Пятое место — Armored Core 6: Fires of Rubicon

Где: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One

Разработчик: FromSoftware

Издатель: Bandai Namco

Armored Core 6: Fires of Rubicon Фото: Bandai Namco

Будучи огромным поклонником творчества FromSoftware, я был знаком в первую очередь с серией Dark Souls и её «наследницами» — Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice и Elden Ring. Более ранние проекты опробовать не доводилось, поэтому Armored Core 6 показалась мне отличной возможностью познакомиться с классикой.

Это было лучшим решением: теперь я убедился, что FromSoftware может предложить поклонникам необычные впечатления не только в рамках одного жанра. Armored Core 6 – полностью самостоятельный и уникальный проект, который имеет с «соулсами» лишь косвенную связь.

На Armored Core 6 стоит обратить внимание из-за трёх вещей: глубокой боевой системы, возможности собирать собственного меха и отменного визуального стиля. Хоть игроку и предстоит стать пилотом огромного робота, все сражения ощущаются динамичными и драйвовыми. Пилотам необходимо постоянно находиться в движении, поскольку топтание на одном месте равносильно быстрой смерти.

Также особое удовольствие доставляют эксперименты с комбинациями оружия, брони и другого снаряжения для максимальной эффективности в бою. Этим заниматься точно предстоит, так как некоторые боссы способны с лёгкостью вскрыть слабости вашего меха. В дополнение к этому все геймплейные достоинства приправляются увлекательным сюжетом и классным визуалом.

Для меня Armored Core 6 — одно из главных открытий этого года.

Автор: Никита Прокофьев

Четвёртое место — Resident Evil 4 (2023)

Где: ПК, PS5, PS4, Xbox Series

Разработчик и издатель: Capcom

Resident Evil 4 Фото: Capcom

Подход создателей ремейка Resident Evil 4 значительно отличается от команды того же ремейка Dead Space. В случае японцев план был не воссоздать ту же самую игру, а сделать на основе старого хита новое произведение. Да, опираясь на оригинал и беря во внимание известный сюжет.

Оригинал и ремейк Resident Evil 4 — две разные игры с точки зрения геймплея.

Несмотря на различия, у Capcom получается великолепно перенести особенности классики в реинкарнацию, но при этом делая абсолютно новое произведение. Забавно, что между оригиналом и ремейком Resident Evil 4 меньше общего, чем между первым и вторым «Человеком-пауком».

Новая Resident Evil 4 — великолепное переосмысление и лучшая игра в жанре на сегодня. Она гнетущая, пугающая, весёлая, увлекательная, местами сложная. С каждой игрой Capcom поражает всё больше и больше.

Автор: Михаил Шевкун

Третье место — Hi-Fi Rush

Где: ПК, Xbox Series

Разработчик: Tango Gameworks

Издатель: Bethesda

Hi-Fi Rush Фото: Bethesda

Hi-Fi Rush — игра с ярким визуальным стилем, но за неё отвечали создатели The Evil Within и Ghostwire: Tokyo. Весь мир в момент анонса и выхода игры это явно удивило Однако, как признались сами разработчики, они специально хотели сыграть на эффекте неожиданности.

Геймплей Hi-Fi Rush полностью соответствует визуалу — это «рок-н-рольный» ритм-экшен с прыжками и кучей вспомогательных механик. Вплоть до финальных титров игра подогревает интерес, подкидывая необычные ситуации и новые способности.

Сначала боевая система может показаться слишком простой — игроку необходимо атаковать и уворачиваться от ударов врагов в такт музыке. Но с каждым открытым навыком она становится всё глубже и увлекательнее. Её прекрасно описывает фраза «легко освоить, но трудно достичь мастерства».

Все уровни содержат массу секретов и тайников, из-за чего их хочется исследовать вдоль и поперёк. Ещё создатели реализовали максимально отзывчивое и приятное управление, поэтому сегменты с платформингом не вызывают фрустрации. Ко всему прочему, Hi-Fi Rush предлагает массу контента после финала. И какая ритм-игра обойдётся без классной музыки.

Hi-Fi Rush стала удачным экспериментом Tango Gameworks: игра получила крайне высокие оценки от критиков и игроков. Hi-Fi Rush — одна из главных игр 2023 года, которая точно заслуживает вашего времени.

Автор: Никита Прокофьев

Второе место — Baldur's Gate 3

Где: ПК, PS5, Xbox Series

Разработчик и издатель: Larian Studios

Baldur's Gate 3 Фото: Larian Studios

Baldur’s Gate 3 – одна из лучших игр последних лет, а не только 2023-го. Пошаговая RPG с хардкорными механиками на основе «Подземелий и драконов» уже стала триумфатором The Game Awards 2023 и влюбила в себя миллионы геймеров со всего мира, многие из которых впервые прикоснулись к жанру.

Студии Larian удалось создать гигантскую ролевую игру со множеством сюжетных развилок, харизматичными персонажами и увлекательным геймплеем. Экспериментировать с механиками и находить что-то новое в Baldur’s Gate 3 — одно большое удовольствие.

Популярность Baldur’s Gate 3 дошла до того, что другим разработчикам пришлось оправдываться, почему они не смогут достигнуть таких же стандартов качества. И ведь речь идёт о той самой Larian, которая ещё 10 лет назад была на грани банкротства и с трудом собрала деньги на разработку Divinity: Original Sin с обычных игроков.

Сейчас же компания Свена Винке на вершине видеоигрового Олимпа — и мы с нетерпением будем ждать новых свершений мужчины в настоящей средневековой броне.

Автор: Игорь Любавин

Первое место — Alan Wake 2

Где: ПК, PS5, Xbox Series

Разработчик: Remedy

Издатель: Epic Games

Alan Wake 2 Фото: Remedy

Alan Wake 2 стала настоящим чудом. Тот случай, когда мало кто вообще на что-то рассчитывал, а итоговый результат превзошёл любые ожидания настолько, что хотелось говорить только про неё. Кажется, Remedy попала в сердце игровой индустрии, и мы безумно благодарны ей за это.

Alan Wake 2 — одна из самых необычных игр в истории.

Она грамотно погружает в мрачную историю и умело держит напряжение и интригу. При этом в такой серьёзной игре нашлось место потрясному… мюзиклу! Кажется, такого ещё никогда не делали. Неудивительно, что Herald of Darkness стала моментальным хитом. Только за этот момент Remedy уже безмерно любишь.

Геймплейно сиквел Alan Wake явно подглядывал опыт Resident Evil. Оружие, ограниченные патроны, поиски ресурсов и удивительно нечестные бои. Главное — про уникальные особенности серии никто также не забывает, поэтому фонарик остался главным напарником главных героев, как и гнетущая атмосфера и закрученная история.

По уровню загадочности и саспенса финская команда уделала всё, что выходило в последние годы. Финал истории не столько шокирует, сколько поселяет непреодолимое желание как можно скорее получить продолжение.

Перед нами настоящий игровой артхаус. Сэм Лейк и команда, браво!

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А что вам запомнилось из новинок 2023 года — какие игры оставили самое яркое впечатление? Делитесь своими итогами года в комментариях!