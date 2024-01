Второй сезон The Last of Us снимут режиссёры «Игры престолов», «Локи» и «Наследников»

Журналисты издания Variety сообщили, что эпизоды для второго сезона сериала The Last of Us снимут звёзды режиссуры Голливуда. Среди них будут: Марк Майлод («Наследники», «Меню», «Игра престолов»), Нина Лопес-Коррадо («Перри Мейсон»), Стивен Уильямс («Хранители») и Кейт Херрон («Локи»).

Напомним, в актёрский состав войдут Белла Рамзи (Элли), Педро Паскаль (Джоэл), Гэбриел Луна (Томми), Кейтлин Дивер (Эбби), Янг Мазино (Джесси), Изабела Мерсед (Дина) и другие.

Съёмки второго сезона The Last of Us должны стартовать до конца января. События продолжения будут основаны на игре The Last of Us Part 2 и развернутся спустя четыре года после финала первого сезона.

Премьера продолжения шоу состоится в 2025 году.