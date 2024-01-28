Tekken 8 стартовала в Steam лучше Tekken 7 и Mortal Kombat 1

26 января состоялся релиз Tekken 8 — продолжения легендарной серии файтингов. Игра показала лучший старт серии в Steam. На пике в тайтле одновременно находилось почти 50 тыс. человек.

Для сравнения: максимальный онлайн Tekken 7 на площадке составляет 18,9 тыс. геймеров — это в два с половиной раза меньше.

Фото: SteamDB

Ко всему прочему Tekken 8 удалось опередить по количеству одновременных игроков своего главного конкурента в лице Mortal Kombat 1. На релизе в файтинге от Warner Bros. находилось 38 тыс. человек, а сейчас онлайн не превышает и 2,5 тыс.

На данный момент у Tekken 8 около 4 тыс. отзывов в Steam, причём 90% из них — положительные. Восьмая часть собрала крайне высокие оценки от профильной прессы. Файтинг доступен на ПК, PS5 и Xbox Series.