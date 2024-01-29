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Игроки победили Адама Смэшера из Cyberpunk 2077 более 1,2 млн раз

Игроки победили Адама Смэшера из Cyberpunk 2077 более 1,2 млн раз
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CD Projekt RED в социальных сетях опубликовала небольшую статистику, в которой раскрыла, что с момента релиза Cyberpunk 2077 игроки победили Адама Смэшера, одного из самых запоминающихся боссов, более 1,2 млн раз.

Адам Смэшер — большой киборг, который служит компании «Арасака». Среди русскоязычных геймеров он прославился мемной фразой с нецензурной лексикой.

Фото: CD Projekt RED

Адам Смэшер единолично несет ответственность за разрушение мечтаний многих начинающих киберпанков. К счастью, игроки отомстили любимому киберпсихо «Арасаки», победив его более 1,2 млн раз. И мы даже не будем упоминать различные изощрённые способы, которые выбрал Ви, чтобы победить его…

Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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