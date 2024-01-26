Honkai Star Rail после патча 2.0: все детали самого большого обновления

Уже 6 февраля для Honkai: Star Rail выйдет патч 2.0 — большое обновление, которое открывает следующую главу для «лучшей мобильной игры 2023 года» по версии The Game Awards.

Третья планета, завязка основного сюжета, три новых персонажа и масса самых разных обновлений — обо всех подробностях обновления разработчики рассказали в ходе традиционного стрима в пятницу, 26 января. Мы же собрали самое главное для тех, кто пропустил трансляцию, в одном месте.

Видео доступно на YouTube-канале Honkai Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новый регион — Пенакония

Главное нововведение — добавление третьей большой планеты. Если заснеженная Ярило-VI и торговый корабль Лофу Сяньчжоу были доступны с релиза, то теперь главные герои отправляются на Пенаконию — планету грёз с массой разных развлечений.

Этому будет посвящена новая глава основного сюжета. История Пенаконии начнётся с того, что экипаж Звёздного экспресса прибудет на планету в качестве гостей на небольшой отпуск — пока обойдётся без новой операции по спасению мира.

Вся сюжетная линия будет продолжаться до релиза патча 2.2 с эпилогом в версии 2.3 (вероятно, она выйдет в начале лета).

Главная улица Пенаконии — планеты-отеля развлечений Фото: HoYoverse

На планете будет доступно несколько локаций для исследований. Во время изучения Пенаконии мы встретим новых противников, в том числе босса Сэма из фракции Охотников за Стелларонами — он упоминался в сюжете ранее, но не встречался в игре.

Разработчики рассказали, что в Пенаконии мы сможем ходить по стенам, меняя реальность и основную поверхность. С новой механикой будут связаны различные головоломки и мини-игры.

Жёлтая субстанция позволит перейти с пола на стену и бежать дальше по ней Фото: HoYoverse

Новые персонажи Honkai Star Rail 2.0

В новой версии появится сразу три новых играбельных героя. Получить их можно будет в баннерах события по ходу версии 2.0.

Чёрный Лебедь — предсказательница из Сада Воспоминаний. Пятизвёздочный персонаж, следующий по пути небытия (накладывает дебаффы на врагов) и наносящий ветряной тип урона. Лебедь будет ориентирована на дот-команды (периодический урон) и отлично будет смотреться вместе с Кафкой, Сампо и Лукой.

Чёрный Лебедь представит особую фракцию, посвящённую памяти вселенной мира Фото: HoYoverse

Искорка — представитель Недотёп в масках. Обладает редкостью пять звёзд, путём гармонии (усиление союзников) и квантовым типом урона. Позволяет увеличивать урон команды за счёт очков способностей, подходит для команд с Цинцюэ или Пожирателем Луны.

Миша — юный швейцар в отеле на Пенаконии, который мечтает отправиться в космическое путешествие, как его дедушка. Редкость — четыре звезды, путь — разрушение (урон любым врагам), урон — ледяной. Способности ориентированы на урон по области, задевая сразу несколько врагов.

По слухам, Миша захочет присоединиться к Звёздному экспрессу и со временем станет основным персонажем Фото: HoYoverse

Баннеры Honkai Star Rail 2.0

Новых персонажей, а также вышедших ранее легендарных героев можно будет получить через временные баннеры. Они будут продолжаться по три недели и будут доступны попарно, друг за другом.

С релиза 2.0 (7 февраля) и примерно до 27 февраля — баннер Чёрного лебедя и повторный баннер Дань Хэна: Пожирателя Луны ;

и повторный баннер ; примерно с 28 февраля до 19 марта (выход версии 2.1) — Искорка и реран Цзин Юаня.

Получить Мишу можно будет в любом из баннеров первой половины патча. С обновлением 2.1 он будет перемещён в стандартный баннер, где его можно с небольшим шансом получить в любое время.

Кроме того, вместе с баннерами персонажей будут открыты баннеры с их лучшим оружием — в том числе новыми конусами для Чёрного Лебедя и Искорки.

Баннеры, доступные после релиза 2.0 Фото: HoYoverse

Миссии и ивенты в версии 2.0

Помимо продолжения основного сюжета, патч добавит в игру две новые миссии компаньонов — они будут посвящены Чёрному Лебедю и Искорке. Каждый короткий квест призван раскрыть историю и характер персонажей.

Что касается временных ивентов, главный из них будет посвящён миру новой планеты. После прохождения можно будет бесплатно получить одного из четырёх персонажей на выбор — Гуйнайфэнь, Сампо, Асту и Юйкун.

Событие будет содержать ряд головоломок и сражений Фото: HoYoverse

По ходу версии 2.0 будет доступно ещё несколько временных событий:

квест, где нужно будет разговаривать с NPC и выбирать нужные эмоции, чтобы получить награды;

два боевых события с новыми противниками, в том числе с королём мусорных баков;

ежедневный ивент с обменом ресурсов на звёздный нефрит и другие бонусы у торговца;

чек-ин ивент, за вход в игру можно будет получить 10 прыжков для ивентового баннера.

Кроме того, ещё 10 прыжков дадут бесплатно в честь релиза обновления 2.0.

Аналог квеста с Ли Бэнем в Genshin Impact Фото: HoYoverse

Другие нововведения Honkai Star Rail 2.0

В игру будут добавлены два новых набора реликвий для персонажей. Подробности о бонусах, которые дают новые сеты, представят позже — судя по всему, оба будут ориентированы на повышение урона.

А для прокачки новых персонажей также потребуются новые материалы, недоступные ранее. Все ресурсы можно будет получить в новых подземельях на Пенаконии.

Кроме того, разработчики анонсировали:

новые конусы в магазине; детали о новом оружии пока не объявляли;

раздел с историей сюжета, где можно будет посмотреть последовательность событий и перечитать самые важные диалоги;

обновление системы артефактов: прокачка до нужного уровня и колонка, где показывают самые популярные наборы для этого персонажа.

Новая система рекомендаций позволит выбрать наиболее эффективные реликвии Фото: HoYoverse

Другие анонсы Honkai Star Rail

Помимо этого, был анонсирован небольшой аниме-фильм к Китайскому Новому году. Его выпустят через несколько дней, он будет посвящён персонажам Лофу Сяньчжоу.

Разработчики HSR также упомянули популярного на Пенаконии персонажа мультсериала. HoYoverse намекнули, что могут показать несколько серий с его участием всем игрокам позже.

Выходу версии 2.0 также посвятят серию оффлайн-ивентов в разных городах мира. Событие позволит познакомиться с обычаями Пенаконии в реальной жизни. Среди анонсированных локаций можно увидеть Санкт-Петербург, другие детали будут объявлены позже.

Ивенты начнут проходить в разных городах мира с февраля Фото: HoYoverse

В ходе трансляции разработчики также показали несколько промокодов на донатную валюту и ресурсы: их вместе с правилами получения наград можно увидеть в материале ниже.