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В Госдуме сообщили о просьбах граждан заблокировать YouTube в России

В Госдуме сообщили о просьбах граждан заблокировать YouTube в России
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Вопрос о блокировке YouTube в России никуда не делся. Хотя площадку не планируют закрывать в стране, у этого появляются небольшие предпосылки. На днях в Госдуме заявили, что регулярно получают множество просьб от избирателей о блокировке сервиса.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике и журналиста Евгения Попова, граждане тоже заинтересованы в том, чтобы YouTube оказался заблокирован.

Да, количество сообщений от общественности с просьбой блокировки YouTube велико, в том числе от лидеров общественного мнения.

Несмотря на это, Попов отметил, что пока блокировка не предвидится, поскольку в России не создали достойный аналог, который станет отличной заменой YouTube в ближайшее время.

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