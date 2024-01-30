GTA 5, RDR 2 и другие игры Rockstar больше не поддерживаются на Windows 7 и Windows 8

30 января 2024 года студия Rockstar Games официально прекратила поддержку операционных систем WIndows 7 и Windows 8. Об этом компания объявила на своём официальном сайте, предложив пользователям устаревших ОС скорее обновиться до более новых Windows 10 и Windows 11.

В связи с прекращением поддержки Microsoft операционных систем Windows 7 и Windows 8 компания Rockstar Games прекращает поддержку этих операционных систем начиная с 30 января 2024 года. Чтобы предотвратить любые перебои в обслуживании в будущем и обеспечить постоянный доступ к новейшим функциям, мы рекомендуем пользователям Windows 7 и Windows 8 как можно скорее перейти на поддерживаемые операционные системы.

Прекращение поддержки затронет все последние релизы Rockstar Games — GTA 5, Red Dead Redemption 2, обновлённую трилогию GTA: Trilogy, лаунчер Rockstar Games и любые другие проекты студии, если для них в будущем выйдут патчи.

Окончание поддержки не означает, что вышеуказанные программы перестанут работать на WIndows 7 и Windows 8. Однако это значит, что если пользователи устаревших ОС столкнутся с какими-либо проблемами в играх и приложениях Rockstar Games, то разработчики ничем не смогут помочь пользователям.