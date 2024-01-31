Авторы «Отряда самоубийц» извинились перед игроками за ужасный старт

Ранний доступ «Отряда самоубийц», кажется, уже прошёл через все круги ада. Игроки постоянно сталкивались с различными проблемами: багами, вылетами, фризами и прочим. Разработчики выключали серверы уже несколько раз без предупреждения и включали их снова.

Геймеры на Reddit обратили внимание, что авторы извинились перед игроками и вручили им по 2 тыс. внутриигровой валюты. Интересно, что подобное случилось только с консольными геймерами, поскольку разработчики в письме обратились именно к ним. Не исключено, что компенсацию получили и игроки на ПК.

Команда словесно принесла игрокам извинения и поблагодарила их за понимание и поддержку.

Полноценный релиз «Отряда самоубийц» состоится 2 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series.