Популярная стримерша Pokimane намекнула на завершение карьеры на Twitch

Популярная канадская стримерша Имейн Pokimane Анис совсем скоро может уйти с платформы Twitch. На это девушка намекнула в своих соцсетях, отмечая, что наступил некий «конец эпохи», опубликовав скриншот с приложением в App Store.

Конец эпохи. Twitch был моим домом целых десять лет… Но пришло время сказать спасибо за все воспоминания и любовь во время моих дней в League of Legends, Fortnite и Among Us.

Фото: X (ранее twitter)

В комментариях к посту отметился и официальный аккаунт Twitch. Представитель сервиса от лица компании поблагодарил её за десять лет трансляций и заявил, что на площадке всегда останется место для Pokimane, если она когда-нибудь захочет вернуться.

Интересно, что сама Pokimane не сообщала о прекращении своей карьеры на Twitch, которую она начала в 2013 году. Пока неясно, уйдёт ли она стримить на другую платформу или займётся чем-то другим. В данный момент на неё подписано более 9,3 млн фолловеров на Twitch и около 6,7 млн человек в TikTok.