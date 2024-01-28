Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Самую популярную стримершу Amouranth заблокировали на Twitch восьмой раз

Самую популярную стримершу Amouranth заблокировали на Twitch восьмой раз
Аудио-версия:
Комментарии

27 января самую популярную стримершу Amouranth вновь заблокировали на Twitch. Это уже её восьмой по счёту бан. Причину блокировки модераторы платформы не раскрыли.

Вполне могло быть, что Amouranth забанили за эротический контент, поскольку стримерша часто проводит эфиры в откровенной или облегающей одежде. Впрочем, сегодня её уже разблокировали и она снова может вести прямые трансляции.

Последний раз Amouranth запрещали стримить в июле 2023 года — тогда ограничение также продлилось всего один день. Ранее девушка раскрыла, что за четыре года её аккаунт на OnlyFans принёс ей $ 57 млн (примерно 5,1 млрд рублей).

Отмечается, что более $ 20 млн от всей суммы пришлись на подписки. Остальной доход принесли различные фотографии, видео и прочие эротические материалы.

Материалы по теме
Стримерша Amouranth заработала $ 34 тыс. за сутки с помощью своей ИИ-модели
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android