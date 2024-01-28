Самую популярную стримершу Amouranth заблокировали на Twitch восьмой раз

27 января самую популярную стримершу Amouranth вновь заблокировали на Twitch. Это уже её восьмой по счёту бан. Причину блокировки модераторы платформы не раскрыли.

Вполне могло быть, что Amouranth забанили за эротический контент, поскольку стримерша часто проводит эфиры в откровенной или облегающей одежде. Впрочем, сегодня её уже разблокировали и она снова может вести прямые трансляции.

Последний раз Amouranth запрещали стримить в июле 2023 года — тогда ограничение также продлилось всего один день. Ранее девушка раскрыла, что за четыре года её аккаунт на OnlyFans принёс ей $ 57 млн (примерно 5,1 млрд рублей).

Отмечается, что более $ 20 млн от всей суммы пришлись на подписки. Остальной доход принесли различные фотографии, видео и прочие эротические материалы.