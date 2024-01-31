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Для Cyberpunk 2077 вышел патч 2.11 с исправлением багов и улучшением погонь

Для Cyberpunk 2077 вышел патч 2.11 с исправлением багов и улучшением погонь
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Студия CD Projekt RED выпустила новый патч для Cyberpunk 2077 под версией 2.11. В нём разработчики сосредоточились на исправлении часто встречающихся ошибок, о которых игроки сообщили после выхода обновления 2.0 и дополнения Phantom Liberty.

Так, в новом апдейте поправили некорректные добивания в ближнем бою, устранили ошибки с пропажей медикаментов из быстрых ячеек и переходом рывка в скрытное передвижение при классической схеме управления. Автомобили теперь можно красить, однако ситуация коснулась лишь марки Rayfield.

Авторы внесли изменения и в погони: теперь они случаются реже и меньше совпадают по времени. Кроме того, разработчики устранили множество багов в квестах в основной игре и в дополнении, добавили синхронизацию музыки в автомобиле и при выходе из него, произвели незначительные изменения во внешнем виде сайтов и внесли множество других штрихов.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте Cyberpunk 2077 на русском языке.

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