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Konami показала первый геймплей ремейка SIlent Hill 2

Konami показала первый геймплей ремейка SIlent Hill 2
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На презентации State of Play японская студия Konami представила новый трейлер ремейка Silent Hill 2. В нём авторы впервые показали геймплей проекта с боевой системой, исследованием локаций и другие элементы экшена.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Konami.

При этом Konami вновь не объявила дату выхода, подтвердив лишь, что игра создаётся не только на ПК, но и на PlayStation 5. За разработку отвечает польская Bloober Team, известная по Layers of Fear, Observer и недавней The Medium.

За музыкальную составляющую вновь отвечает Акира Ямаока — композитор оригинальных Silent Hill и особенно запомнившейся второй части серии. Судя по всему, нас ждёт некое музыкальное переосмысление, тогда как сюжет, персонажей и другие важные составляющие оставят как есть.

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