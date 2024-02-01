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Первые 26 минут вышедшей Silent Hill: The Short Message

Первые 26 минут вышедшей Silent Hill: The Short Message
Аудио-версия:
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Вчера после State of Play вышла Silent Hill: The Short Message — это короткий хоррор в духе P.T. Хидео Кодзимы. Издание IGN опубликовало первые 26 минут тайтла. Вероятнее всего, посмотреть вступление стоит тем, кто не сможет поиграть сам или ещё не решился.

Konami отметила, что решила выпустить хоррор в качестве эксперимента и посмотреть на реакцию аудитории.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Konami.

Silent Hill: The Short Message рассказывает историю Аниты, которая оказывается в жутком полуразрушенном многоквартирном доме, из которого она всеми силами пытается выбраться. На своём пути она встретится с ужасными монстрами и потусторонними созданиями, а её главной подсказкой станет таинственное сообщение от подруги Майи — она советует ей найти некий предмет, который поможет ей выжить.

Игра доступна бесплатно на PS5. Скачать можно из PS Store.

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