Полное издание ремейка Resident Evil 4 выйдет 9 февраля

Компания Capcom опубликовала релизный трейлер полного издания ремейка Resident Evil 4 — оно будет включать в себя саму игру, дополнение про Аду и кучу косметики. Gold Edition поступит в продажу уже 9 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале Resident Evil. Права на видео принадлежат Capcom.

Релиз ремейка Resident Evil 4 состоялся в марте прошлого года и получил крайне положительные отзывы от игроков и критиков. Через время Capcom выпустила VR-версию, которую тоже тепло приняли. 20 декабря сурвайвал-хоррор добрался до Mac, iPhone 15 Pro и iPad.

Сюжет тайтла рассказывает про агента Леона Кеннеди, который отправляется в испанскую деревню, чтобы спасти Эшли — дочь президента США. На своём пути герой столкнётся с обезумевшими жителями, сектой и другим местным колоритом.