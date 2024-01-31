Продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 6 млн копий

Capcom сообщила, что продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 6,48 млн копий. Информация появилась в свежем финансовом отчёте компании за прошедший квартал.

30 сентября прошлого года разработчики сообщали, что было продано 5,4 млн копий, что означает, что за три месяца было продано более 1 млн копий.

Ремейк Resident Evil 4 вышел в марте прошлого года и получил восторженные оценки от игроков и прессы. Через время Capcom выпустила VR-версию, которую тоже приняли тепло. А 20 декабря сурвайвал-хоррор добрался до Mac, iPhone 15 Pro и iPad.

Сюжет игры рассказывает про Леона Кеннеди, который отправляется в испанскую деревню, чтобы спасти Эшли — дочь президента США. На своём пути Леон столкнулся с обезумевшими жителями и другими существами.