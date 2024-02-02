Сравнение геймплея в оригинальной Silent Hill 2 и ремейке

Издание IGN выпустило ролик, в котором показало сравнение оригинального геймплея Silent Hill 2 с ремейком, показанным на днях на State of Play.

На фоне оригинала ремейк, конечно, выглядит в разы лучше. У него обновлённые модели персонажей и главного героя, свежие текстуры и улучшенный общий уровень графики. Несмотря на это, многим ремейк показался уж слишком сырым и сделанным не на уровне 2024 года.

Фото: Konami

Фото: Konami

Фото: Konami

Фото: Konami

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Konami.

Silent Hill 2 рассказывает про Джеймса Сандерленда, который получает письмо от умершей жены. В нём она просит мужа приехать в Сайлент Хилл — казалось бы, на первый взгляд тихий городок.

Когда ремейк выйдет, неизвестно. Он находится в разработке для PS5.