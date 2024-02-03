Авторы Atomic Heart рассказали о создании майора Нечаева — протагониста игры

Разработчики Atomic Heart из Mundfish опубликовали материал о создании Сергея «П-3» Нечаева — протагониста игры. Авторы отметили, что первоначальные прототипы героя не имеют ничего общего с финальной версией.

Дизайн персонажа несколько раз менялся — с каждой итерацией он становился строже и ближе к атмосфере Предприятия 3826.

Ранние концепт-арты Фото: Mundfish

Также создатели игры раскрыли, что в самом начале хотели посвятить сюжет Ларисе Филатовой и Виктору Петрову, которых тогда звали Лора и Фред. В итоге коллектив решил остановиться на одном конкретном персонаже.

Ещё авторы планировали сделать перчатку Нечаева по образцу экипировки элитных подразделений. Но затем решили представить её в виде отдельного существа.

Поскольку мы играем за П-3, то он должен быть «руками» и «человеком действия», в то время как ХРАЗ благодаря своим «качествам» выполняет роль мозга и разума.

Напомним, второе расширение для Atomic Heart под названием «Узник Лимбо» выйдет уже 6 февраля. Сама игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.