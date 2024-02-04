Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Аргайл» с Генри Кавиллом стартовал с $ 35 млн — при бюджете в $ 200 млн

Фильм «Аргайл» с Генри Кавиллом стартовал с $ 35 млн — при бюджете в $ 200 млн
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам первого уикенда боевик «Аргайл: Супершпион» стартовал в США всего лишь с $ 18 млн. В международных кинотеатрах фильм добавил в кассу ещё $ 17,3 млн, доведя общие сборы до отметки в $ 35,3 млн.

Учитывая бюджет в баснословные для жанра $ 200 млн, картина с Генри Кавиллом рискует стать первым большим провалом 2024 года. Чтобы окупиться, ленте нужно собрать около $ 500 млн — в этом случае все затраты, включая долю кинотеатров, окажутся для Apple и дистрибьютора Universal Pictures прибыльными.

На слабый старт повлияли в том числе разгромные отзывы критиков и прохладный приём от первых зрителей. В среднем они оценивают ленту на «C+» — это хуже, чем недавние «Капитан Марвел 2» и «Наполеон» Ридли Скотта. Режиссёр картины Мэттью Вон задумывал «Аргайл» первую частью шпионской трилогии, однако вся франшиза может так и остановиться на единственном фильме.

Материалы по теме
«Хаотично-глупый боевик»: критики громят фильм «Аргайл: Супершпион» с Генри Кавиллом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android