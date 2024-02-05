Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил российский прокат за уикенд

По данным сайта Kinobusiness, фильм «Мастер и Маргарита» возглавил российский прокат за прошедшие выходные. Лента собрала 406 млн рублей за уикенд.

Общие сборы картины Махаила Локшина превысили 970 млн рублей — до 1 млрд осталось немного, картина наверняка его соберёт.

На втором месте оказалась комедия «Конец славы» с Павлом Деревянко, собравшая 128,7 млн рублей. Третье место занял фильм «Бременские музыканты» с выручкой 71,1 млн рублей. На четвёртой позиции оказался «Холоп 2» от Клима Шипенко, собравший 69,7 млн рублей.

Фильм «Мастер и Маргарита» снят по культовому роману Михаила Булгакова. Сюжет картины разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.