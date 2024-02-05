Режиссёр «Крейвена-охотника» снимет ремейк «Разговора» Фрэнсиса Форда Копполы

По информации издания IndieWire, Джей Си Чендор, снявший «Крейвена-охотника», выступит режиссёром и сценаристом сериального ремейка триллера «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы.

Права на прокат ремейка приобрела студия MRC, которая и займётся производством. Известно, что протагонистом сериала будет женщина, специалист по прослушке Она попадает в центр интриг корпоративного шпионажа, испытывая на себе, что значит стать объектом слежки.

По слухам, главную роль в проекте исполнит Обри Плаза, хотя источники IndieWire не могут подтвердить эту информацию.

Оригинальная лента Копполы вышла в 1974 году и рассказывала про эксперта Гарри Коула, который занимается прослушкой. Записав по заказу крупного бизнесмена беседу некой парочки, гуляющей по площади, Коул нарушает своё главное правило — не совать нос в дела заказчика.