Режиссёром фильма «Пила 11» станет Кевин Гротерт, работавший над всеми фильмами серии

Режиссёр «Пилы 10» Кевин Гротерт станет постановщиком следующей части фильма ужасов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Bloody Disgusting.

Эта новость должна порадовать фанатов, так как последнюю часть называли «возращением к истокам» и оценивали сравнительно высоко. Ранее ходили слухи о том, что к своим ролям вернутся Тобин Белл (Джон Крамер) и Шони Смит (Аманда Янг).

Что касается Гротерта, этот человек работал над каждым фильмом серии. В первых пяти лентах он занимал роль монтажёра, затем — позицию режиссёра в «Пиле 6» и «Пиле 7». Кевин работал над монтажом восьмой части, а потом снова вернулся в кресло постановщика.

«Пила 11» должна выйти в кинотеатрах 27 сентября 2024 года.