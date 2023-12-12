«Пила 11» анонсирована — фильм выйдет 2 сентябре 2024 года

По информации издания Variety, Lionsgate официально анонсировала «Пилу 11». Премьера фильма запланирована на 27 сентября 2024 года. То есть лента появится в кинотеатрах уже чуть больше, чем через год.

Вместе с анонсом авторы ленты опубликовали небольшой постер, в котором выделены римские цифры X и I. А надпись гласит, что игра продолжается.

Фото: Lionsgate

О чём расскажет одиннадцатая часть франшизы, неизвестно. Фанаты предполагают, что в анонсе не зря сказали про продолжение. Возможно, зрителей ждёт полноценный сиквел одной из последних частей.

«Пила 10» вышла в кинотеатрах в конце октября 2023 года. Лента получила в основном положительные отзывы, очень сильно хвалили Тобина Белла в роли Джона Крамера. Неизвестно, вернётся ли он к своему образу в «Пиле 11».