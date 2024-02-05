В новом геймплейном трейлере российского MMO-шутера Pioner показали разные виды оружия

Разработчики российского онлайн-шутера Pioner представили новый трейлер своей игры. В этот раз студия GFA Games акцентировала внимание на различных видах оружия.

Судя по кадрам геймплея, в игре будет как минимум шесть способов нанести врагам урон — два дробовика, две винтовки, револьвер и пистолет-пулемёт. Помимо обычных патронов, геймеры смогут использовать ядовитые и зажигательные.

Видео доступно на YouTube-канале PIONER RU. Права на видео принадлежат GFA Games.

Релиз шутера намечен на 2024 год, игра выйдет на ПК и консолях последнего поколения. Ожидается, что мир Pioner будет разделён на две части — одна для соло-режима с сюжетной кампанией, а другая – с упором на MMO-активности в онлайн-формате.