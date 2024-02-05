Стартовали съёмки второго сезона сериала «Ночной агент» от Netflix

Netflix объявил о старте производства второго сезона сериала «Ночной агент». Вместе с этим компания показала первый кадр со съёмочной площадки, на которой можно увидеть исполнителя главной роли Гэбриеля Бассо. Сколько продлятся съёмки, неизвестно, однако премьера может состояться уже в конце года.

Фото: Netflix

Первый сезон шпионского сериала вышел на Netflix в прошлом марте и стал хитом онлайн-кинотеатра. Шоу оказалось самым популярным телесериалом 2023 года в онлайн-кинотеатре, собрав более 812 млн часов просмотра за первые шесть месяцев.

«Ночной агент» рассказывает об агенте ФБР Питере Сазерленде, который однажды принимает звонок по линии экстренной связи от девушки Роуз Ларкин, которую якобы хотят убить. Спецагент берётся за расследование и довольно быстро выясняет, что дело куда запутаннее и масштабнее, чем ему сперва могло показаться.