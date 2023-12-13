Самые популярные сериалы Netflix в первой половине 2023 года — лидирует «Ночной агент»

Netflix впервые в своей истории опубликовал статистику просмотра фильмов и сериалов в первой половине 2023 года. В список попали примерно 18 тысяч произведений, на долю которых приходится около 99% всей аудитории онлайн-кинотеатра.

Так, за первые полгода самым популярным проектом Netflix оказался "Ночной агент" — зрители потратили на него примерно 812 млн часов. На втором месте оказался второй сезон «Джинни и Джорджии», а замкнул тройку дебютный сезон корейского сериала «Триумф».

Самые популярные произведения на Netflix первой половины 2023 года

«Ночной агент» (первый сезон) — 812 млн часов «Джинни и Джорджия» (второй сезон) — 665 млн часов «Триумф» (первый сезон) — 622 млн часов «Уэнсдей» (первый сезон) — 507 млн часов «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» (мини-сериал) — 503 млн часов «Ты» (четвёртый сезон) — 440 млн часов «Королева юга» (третий сезон) — 429 млн часов «Внешние отмели» (третий сезон) — 402 млн часов «Джинни и Джорджия» (первый сезон) — 302 млн часов «Фубар» (первый сезон) — 266 млн часов