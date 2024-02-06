Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Intel Extreme Masters Katowice 2024 Стрим A — Групповой этап
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Миротворца добавят в Mortal Kombat 1 уже 28 февраля

Миротворца добавят в Mortal Kombat 1 уже 28 февраля
Комментарии

Авторы Mortal Kombat 1 объявили, что Миротворец появится в файтинге 28 февраля. В этот день доступ к бойцу получат владельцы первого Kombat Pack. Как обычно, через какое-то время персонаж будет доступен для покупки всем остальным.

Ещё стало известно, что новый сезон в файтинге стартует примерно в одно время с появлением Миротворца в раннем доступе. Кстати, судя по логике авторов, в ближайшее время они должны показать полноценный геймплейный трейлер за бойца.

Mortal Kombat 1 — файтинг, вышедший в сентябре 2023 года. Игра получила массу положительных отзывов от геймеров и критиков. С выходом MK 1 франшиза как бы перезапустилась, но при этом полноценно продолжилась.

Игра доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.

Материалы по теме
Всё, что известно о Hollow Knight: Silksong. Продолжения культовой игры ждут уже семь лет
Всё, что известно о Hollow Knight: Silksong. Продолжения культовой игры ждут уже семь лет
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android