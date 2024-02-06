Миротворца добавят в Mortal Kombat 1 уже 28 февраля

Авторы Mortal Kombat 1 объявили, что Миротворец появится в файтинге 28 февраля. В этот день доступ к бойцу получат владельцы первого Kombat Pack. Как обычно, через какое-то время персонаж будет доступен для покупки всем остальным.

Ещё стало известно, что новый сезон в файтинге стартует примерно в одно время с появлением Миротворца в раннем доступе. Кстати, судя по логике авторов, в ближайшее время они должны показать полноценный геймплейный трейлер за бойца.

Mortal Kombat 1 — файтинг, вышедший в сентябре 2023 года. Игра получила массу положительных отзывов от геймеров и критиков. С выходом MK 1 франшиза как бы перезапустилась, но при этом полноценно продолжилась.

Игра доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.