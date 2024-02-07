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Второй сезон сериала Halo (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода второго сезона сериала Halo
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Уже 8 февраля состоится премьера второго сезона сериала Halo, экранизации культовой серии шутеров от студии Bungie. Продолжение расскажет о новых приключениях Мастера Чифа, который вновь сразится с неким религиозным союзом инопланетных рас — ковенантами.

Во второй сезон войдёт восемь эпизодов — на один меньше, чем в первом сезоне. В первый день покажут сразу две серии, а финал состоится 21 марта.

Второй сезон Halo выйдет и в России — серии будут выходить на следующий после премьеры день на «Амедиатеке».

Расписание второго сезона сериала Halo

ЭпизодДата выхода
1-я серия8 февраля
2-я серия8 февраля
3-я серия15 февраля
4-я серия22 февраля
5-я серия29 февраля
6-я серия7 марта
7-я серия14 марта
8-я серия21 марта
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