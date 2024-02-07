Расписание выхода второго сезона сериала Halo

Уже 8 февраля состоится премьера второго сезона сериала Halo, экранизации культовой серии шутеров от студии Bungie. Продолжение расскажет о новых приключениях Мастера Чифа, который вновь сразится с неким религиозным союзом инопланетных рас — ковенантами.

Во второй сезон войдёт восемь эпизодов — на один меньше, чем в первом сезоне. В первый день покажут сразу две серии, а финал состоится 21 марта.

Второй сезон Halo выйдет и в России — серии будут выходить на следующий после премьеры день на «Амедиатеке».

Расписание второго сезона сериала Halo