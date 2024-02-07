Расписание выхода второго сезона сериала Halo
Уже 8 февраля состоится премьера второго сезона сериала Halo, экранизации культовой серии шутеров от студии Bungie. Продолжение расскажет о новых приключениях Мастера Чифа, который вновь сразится с неким религиозным союзом инопланетных рас — ковенантами.
Во второй сезон войдёт восемь эпизодов — на один меньше, чем в первом сезоне. В первый день покажут сразу две серии, а финал состоится 21 марта.
Второй сезон Halo выйдет и в России — серии будут выходить на следующий после премьеры день на «Амедиатеке».
Расписание второго сезона сериала Halo
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|8 февраля
|2-я серия
|8 февраля
|3-я серия
|15 февраля
|4-я серия
|22 февраля
|5-я серия
|29 февраля
|6-я серия
|7 марта
|7-я серия
|14 марта
|8-я серия
|21 марта
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