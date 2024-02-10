Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Intel Extreme Masters Katowice 2024 Плей-офф
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Starfield растеряла 97% игроков в Steam за почти полгода

Starfield растеряла 97% игроков в Steam за почти полгода
Комментарии

Игровые СМИ обратили внимание, что Starfield растеряла 97% игроков в Steam за почти полгода после релиза. Сейчас ежедневная аудитория тайтла на платформе редко превышает и 10 тысячи человек.

Рекорд по онлайну в 330 тысяч игроков Starfield поставила в сентябре прошлого года — на четвёртый день после выхода. С тех пор показатели продолжал неуклонно падать.

Фото: SteamDB

Напомним, в конце января разработчики из студии Bethesda выпустили для проекта крупнейший патч — он в первую очередь улучшает графику в игре. Ко всему прочему, с обновлением в Starfield улучшили геометрию солнечного диска, устранили множество ошибок в квестах и повысили общую стабильность.

Starfield доступна на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.

Материалы по теме
Игру про Индиану Джонса и Starfield выпустят на PS5 — СМИ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android