Starfield растеряла 97% игроков в Steam за почти полгода

Игровые СМИ обратили внимание, что Starfield растеряла 97% игроков в Steam за почти полгода после релиза. Сейчас ежедневная аудитория тайтла на платформе редко превышает и 10 тысячи человек.

Рекорд по онлайну в 330 тысяч игроков Starfield поставила в сентябре прошлого года — на четвёртый день после выхода. С тех пор показатели продолжал неуклонно падать.

Фото: SteamDB

Напомним, в конце января разработчики из студии Bethesda выпустили для проекта крупнейший патч — он в первую очередь улучшает графику в игре. Ко всему прочему, с обновлением в Starfield улучшили геометрию солнечного диска, устранили множество ошибок в квестах и повысили общую стабильность.

Starfield доступна на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.