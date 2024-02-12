Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хью Джекман высмеял название фильма «Дэдпул 3»

Хью Джекман высмеял название фильма «Дэдпул 3»
Аудио-версия:
Комментарии

Хью Джекман решил поиздеваться над «Дэдпулом 3» и его главным героем. Вместе с выходом первого трейлера фильма мы сегодня узнали и его название «Дэдпул и Росомаха». Однако звезда «Людей Икс» придумал альтернативное и более корректное название кино.

Росомаха и мудак
Альтернативное название «Дэдпула 3»

Альтернативное название «Дэдпула 3»

Фото: X

Третий «Дэдпул» не столько продолжит сюжет прошлых двух фильмов, сколько свяжет абсолютно все актуальные фильмы Marvel воедино — речь не только про киновселенную, а также про всех «Людей Икс», «Фантастическую четвёрку» и, конечно, сразу несколько версий «Человека-паука» (хотя с этим уже прекрасно справился «Нет пути домой»).

Дэдпул и его лучший друг Росомаха отправятся по разным вселенным. Для чего конкретно, неизвестно, но фильм станет фундаментом грядущих «Мстителей» — «Секретных войн» про сражения разных вселенных.

Материалы по теме
Видео
Вышел первый тизер «Дэдпула 3» с Хью Джекманом в роли Росомахи
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android