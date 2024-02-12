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Похоже, игру про Индиану Джонса выпустят на дисках

Похоже, игру про Индиану Джонса выпустят на дисках
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В начале февраля в Сети появилась информация о том, что Microsoft закрыла отделы, отвечающие за выпуск игр для Xbox на дисках. После этого фанаты стали переживать, что в скором времени компания полностью откажется от физических версий, оставив только цифру.

Информацию подтвердили различные СМИ, включая популярное издание GamesIndustry. Если верить итальянскому сайту Gamestop, игра про Индиану Джонса выйдет на дисках. На сайте открылись предзаказы именно физической версии приключенческого экшена.

Также на странице указана дата релиза игры, 31 декабря, но это, вероятнее всего, обычная «заглушка», поскольку точную дату выхода авторы пока не назвали.

Фото: Gamestop

Игра про Индиану Джонса представляет собой экшен-адвенчуру от первого лица, в которой геймерам предстоит взять на себя роль самого известного искателя приключений.

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