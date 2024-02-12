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Вышел дублированный трейлер хоррора «Омен. Непорочная» с Сидни Суини — премьера 21 марта

Вышел дублированный трейлер хоррора «Омен. Непорочная» с Сидни Суини — премьера 21 марта
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Кинокомпания Global Film представила локализованный трейлер хоррора Immaculate со звездой «Эйфории» Сидни Суини. Фильм ужасов выйдет в России под названием «Омен. Непорочная» уже 21 марта — за день до мировой премьеры.

Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат Global Film.

Хоррор расскажет историю молодой монахини, которая внезапно узнаёт о своей беременности. Поскольку зачатие было непорочным, девушка предполагает, что стала избранницей бога — но отцом её ребенка может оказаться и враг человечества, дьявол.

Помимо Сидни Суини, в ленте сыграют Симона Табаско («Белый лотос»), Альваро Морте («Во время грозы») и Бенедетта Поркароли («Идеальные незнакомцы»). Режиссёром картины выступил Майкл Мохан, известный по фильму «Сплошной отстой!».

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