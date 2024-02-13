Ремастер Tomb Raider покадрово сравнили с оригинальной игрой

Издание IGN опубликовало новый ролик, посвящённый переизданию Tomb Raider I-III Remastered. В сборник войдут первые три части приключений Лары Крофт, отреставрированные для ПК, консолей PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN/Aspyr.

Так, обновлённая трилогия получила улучшенные текстуры и освещение, более детализированные задники, а также кат-сцены в высоком разрешении. При этом остальные элементы остались на месте, включая анимации передвижения и озвучку. Ещё один приятный бонус для фанатов: возможность переключать графику между ремастером и оригинальной версией — как в сборнике Halo: The Master Chief Collection.

Фото: Aspyr/IGN

Фото: Aspyr/IGN

Фото: Aspyr/IGN

Tomb Raider I-III Remastered поступит в продажу уже 14 февраля на всех современных платформах в том числе и в России.