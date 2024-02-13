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NVIDIA выпустила чат-бота, работающего локально — он умеет пересказывать видео и текст

NVIDIA выпустила чат-бота, работающего локально — он умеет пересказывать видео и текст
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Компания NVIDIA выпустила раннюю версию своего чат-бота NVIDIA Chat with RTX. Нейросеть может бесплатно установить на ПК любой пользователь с видеокартой RTX 30-й или 40-й серии и 16 ГБ видеопамяти.

Главная особенность проекта заключается в том, что он может работать локально без подключения к Сети, используя ресурсы вашего компьютера.

Приложение умеет кратко пересказывать содержание видео с YouTube и текстовых документов, а также даёт другие ответы на основе анализа данных: находит нужную информацию в файле или тот самый момент в видео.

Вместе с этим специалисты отмечают, что текущая версия ИИ не всегда справляется с большими объёмами данных (например, поиском конкретного видео на YouTube или обработкой десятков текстовых документов). Установка приложения на ПК с Intel Core i9-14900K и RTX 4090 заняла полчаса, оно занимает 40 ГБ места и 3 ГБ ОЗУ.

При этом NVIDIA отмечает, что текущая версия приложения не является законченным продуктом, которое стоит установить каждому владельце RTX уже сейчас.

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