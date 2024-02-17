Состав «Амкала» по Counter-Strike 2 вышел на чемпионат мира в Копенгагене

Российская команда Amkal Esports вышла в финальную часть PGL Major Copenhagen 2024, главного турнира по Counter-Strike 2.

Ростер футбольного медиа-клуба, собранный в конце декабря, одержал третью победу на RMR-отборочных. Сегодня, 17 февраля, «Амкал» победил другую команду из России — 9Pandas с легендарным seized (2:1). В свою очередь 9Pandas ещё сохраняют шансы выйти на мэйджор и сыграют в квалификации последнего шанса.

Ранее на PGL Major Copenhagen 2024 отобралась российская Virtus.pro, выигравшая три матча из трёх. Ещё одна отечественная команда BetBoom Team сыграет за слот сегодня вечером против Eternal Fire из Турции.

Первый мэйджор по Counter-Strike 2 пройдёт в Копенгагене с 17 по 31 марта. Лучшие команды мира разыграют главный трофей сезона и призовой фонд в размере $ 1,25 млн.