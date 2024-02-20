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Новая презентация игр Nintendo состоится 21 февраля

Новая презентация игр Nintendo состоится 21 февраля
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Nintendo в соцсетях объявила о проведении нового Direct. Он состоится уже 21 февраля в 17:00 мск. На шоу компания обещает показать игры от своих партнёров, запланированные к выходу в первой половине 2024 года.

Фото: Nintendo

Помимо различных тайтлов, на презентации также ожидается показ Pentiment или Hi-Fi Rush, эксклюзивов Xbox, для Nintendo Switch. О выпуске этих двух тайтлов ранее сообщали различные инсайдеры. Также это совпадает с официальными данными от самой Microsoft, которая заявила о выпуске четырёх своих игр на PS5 и Switch. Предполагается, что этими проектами станут Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves и ещё один тайтл.

Продолжительность шоу составит 25 минут. Другими деталями Nintendo не поделилась.

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