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Дэвид Крамхолц мог сыграть Существо в «Фантастической четвёрке»

Дэвид Крамхолц мог сыграть Существо в «Фантастической четвёрке»
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Во время недавнего интервью изданию Entertainment Weekly Дэвид Крамхолц рассказал, что встречался с Мэттом Шекманом, чтобы обсудить участие в фильме «Фантастическая четвёрка». Если бы всё сложилось иначе, вместо Эбо Мосса-Бакраха роль Бена Гримма (Существа) досталась бы Крамхолцу.

По его словам, он умолял Шекмана взять его на роль в фильме, потому что он большой фанат супергероики и Marvel в частности.

Я познакомился с Мэттом благодаря своему посту в соцсетях. У меня была встреча с ним, и мы это обсудили. И я никогда раньше не был таким смелым на встрече — я буквально умолял об этой роли и говорил, насколько сильно я хочу её получить. Но, очевидно, этого не случилось.

В ленте сыграют Педро Паскаль (Мистер Фантастик), Ванесса Кирби (Женщина-невидимка), Джо Куинн (Человек-факел) и Эбо Мосс-Бакрах (Существо).

Премьера картины состоится 25 июля 2025 года. Режиссёром ленты выступит Мэтт Шекман.

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