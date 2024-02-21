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Аддон Shadow of the Erdtree для Elden Ring выйдет 21 июня — первый трейлер

Аддон Shadow of the Erdtree для Elden Ring выйдет 21 июня — первый трейлер
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Студия FromSoftware представила дебютный трейлер дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring. В двухминутном трейлере авторы показали первые кадры из грядущего аддона, выход которого состоится 21 июня на ПК, консолях PlayStation и Xbox.

Видео доступно на YouTube-канале BANDAI NAMCO Europe. Права на видео принадлежат FromSoftware.

Shadow of the Erdtree — первое дополнение для культовой Elden Ring от авторов Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice. Его действие развернётся в Стране теней, наполненной тайнами, опасными подземельями и новыми врагами, оружием и снаряжением. Разработчики уже открыли предзаказы аддона на всех актуальных платформах по цене в $ 40 — в российском Steam проект обойдётся в 2399 рублей.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года и стала самой успешной игрой в истории FromSoftware. Продажи экшена в открытом мире превысили 20 млн копий за два года после релиза.

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