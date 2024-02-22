Вышел первый геймплей Mortal Kombat 1 с Миротворцем из сериала DC

Разработчики кровавого файтинга Mortal Kombat 1 из NetherRealm Studios опубликовали первый геймплей за нового персонажа — Миротворца из одноимённого сериала DC. В ролике авторы показали различные приёмы, комбо-атаки и фаталити героя.
Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Напомним, Миротворец появится в файтинге уже 28 февраля — в этот день доступ к бойцу получат владельцы первого Kombat Pack. Спустя время его смогут приобрести и другие геймеры.
Mortal Kombat 1 — файтинг, вышедший в сентябре 2023 года. Игра получила массу положительных отзывов от геймеров и критиков. С выходом MK 1 франшиза как бы перезапустилась, но при этом полноценно продолжилась.
Тайтл доступен на ПК, PS5 и Xbox Series.