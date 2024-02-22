Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел первый геймплей Mortal Kombat 1 с Миротворцем из сериала DC

Вышел первый геймплей Mortal Kombat 1 с Миротворцем из сериала DC
Комментарии

Разработчики кровавого файтинга Mortal Kombat 1 из NetherRealm Studios опубликовали первый геймплей за нового персонажа — Миротворца из одноимённого сериала DC. В ролике авторы показали различные приёмы, комбо-атаки и фаталити героя.

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Напомним, Миротворец появится в файтинге уже 28 февраля — в этот день доступ к бойцу получат владельцы первого Kombat Pack. Спустя время его смогут приобрести и другие геймеры.

Mortal Kombat 1 — файтинг, вышедший в сентябре 2023 года. Игра получила массу положительных отзывов от геймеров и критиков. С выходом MK 1 франшиза как бы перезапустилась, но при этом полноценно продолжилась.

Тайтл доступен на ПК, PS5 и Xbox Series.

Материалы по теме
Скорпиона в «Мортал Комбат 2» вновь сыграет Хироюки Санада
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android