В турецком PS Store резко подорожали более 3000 игр — в четвёртый раз с начала года

23 февраля в турецком PS Store в очередной раз произошло резкое подорожание игр. Пользователи сообщают, что в этот раз увеличение стоимость затронуло более 3000 позиций.

Изменения коснулись как новых тайтлов, так и старых проектов. В среднем, цена игр повысилась на 20-30%.

Краткий перечень подорожавших позиций

Cyberpunk 2077 — 1999 лир (ранее было 1499 лир)

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — 1499 лир (ранее было 1099 лир)

The Last of Us Part I Digital Deluxe Edition — 2249 лир (ранее было 1699 лир)

Elden Ring — 1499 лир (ранее было 1099 лир)

Assassin's Creed Mirage — 1249 лир (ранее было 899 лир)

Baldur's Gate 3 — Digital Deluxe Edition — 1999 лир (ранее было 1439 лир)

Avatar: Frontiers Of Pandora — 1879 лир (ранее было 1258 лир)

Far Cry 6: Standard Edition — 1629 лир (ранее было 1199 лир)

Final Fantasy XVI Digital Deluxe Edition — 2499 лир (ранее было 1799 лир)

Death Stranding Digital Deluxe Edition — 1249 лир (ранее было 899 лир)

Отметим, что это уже четвёртое подорожание в турецком PS Store с начала года. В предыдущий раз Sony подняла цены в начале февраля.