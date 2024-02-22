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Шлем PS VR2 адаптируют для работы с ПК до конца 2024 года

Шлем PS VR2 адаптируют для работы с ПК до конца 2024 года
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Представители Sony объявили в официальном блоге PlayStation, что тестируют возможность совместной работы шлема PS VR2 с ПК. В компании отметили, что таким образом хотят расширить библиотеку доступных на гарнитуре игр.

Мы рады сообщить, что сейчас тестируем возможность совместной работы шлема PS VR2 с играми на ПК. Мы хотим предложить ещё большее разнообразие тайтлов в дополнение к эксклюзивам PS VR2 на PS5.

В материале говорится, что Sony надеется реализовать совместимость PS VR2 с ПК до конца 2024 года. Также в японской компании заявили, что в ближайшее время поделятся свежими новостями и подробностями.

Продажи PS VR2 во всём мире стартовали 22 февраля 2023 года. До России устройство добралось через месяц.

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