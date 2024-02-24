«На прошлых соревнованиях такого не было». Макаренко — о поддержке на Играх будущего

Участник турнира по игре «Мир танков» Владимир Макаренко рассказал, что на других соревнованиях подобного формата они с командой не получали столько поддержки.

«Тут все на высшем уровне, но особенно хочется отметить живой зрительный зал. На предыдущих соревнованиях подобного формата ничего такого не было, а здесь за нас болело столько людей. И мне, и моим партнерам по команде это очень понравилось», — приводит слова Макаренко ТАСС.

Отметим, «Мир танков» + Суперфинал — это дисциплина, где участвуют восемь команд из восьми спортсменов. На групповом этапе участники делятся на две группы по четыре команды, в рамках которых проводят матчи в формате «GSL без решающего 5-го матча». Команды с 1-го по 3-е места проходят в плей-офф. Лидеры своей группы напрямую выходят в 1/2 финала, остальные команды играют матчи 1/4 финала.