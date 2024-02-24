На мэйджоре по CS 2 сыграет рекордное число участников из одной страны — 23 россиянина

На первенстве мира PGL Major Copenhagen 2024 по CS 2 выступят как минимум 23 игрока из России. Это рекорд — ранее на одном мэйджоре по Counter-Strike выступали 20 наших киберспортсменов (PGL Major Antwerp 2022).

Кроме того, это новый рекорд дпо числу участников от одной страны. Ранее его вместе удерживали Швеция (DreamHack Winter 2014) и Бразилия (PGL Major Stockholm 2021) — по 21 игроку на мэйджоре.

Россию на главном турнире по Counter-Strike 2 представят полностью российские ростеры Virtus.pro и 9Pandas, а также «Амкал», Team Spirit и Cloud9 (по 4 игрока из РФ). Кроме того, в Данию приедет снайпер европейской G2 Илья m0NESY Осипов.

В теории представительство нашей страны на PGL Major Copenhagen 2024 может стать ещё больше после квалификаций в Азии и Америке. DavCost и El1an выступают за арабский ростер JiJieHao, а за американскую Elevate заявлен Дени dea Эдиев.