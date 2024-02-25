Съёмки фильма «Веном 3» близки к завершению

На этой неделе актриса Джуно Темпл пообщалась с журналистами издания Variety. Во время интервью она поделилась впечатлениями от съёмок фильма «Веном 3» и заявила, что они близки к завершению.

Роль Темпл в будущей картине пока неизвестна.

Мы близки к завершению [съёмок], это было безумное, но отличное приключение. Огромная съёмочная площадка, просто невероятно — это был для меня новый опыт. Было очень весело, и мне удалось поработать со многими классными людьми.

Можно предположить, что сюжет «Венома 3» будет как-то связан с киновселенной Marvel, поскольку Эдди Брок в исполнении Харди побывал в ней, хотя быстро вернулся домой. Это показывали в сцене после титров «Человека-паука: Нет пути домой».

Известно, что Том Харди вернётся к роли Эдди Брока, а ещё в картине сыграет Чиветел Эджиофор. Напомним, Эджиофор играет в киновселенной Marvel роль Карла Мордо — приятеля Доктора Стрэнджа.

Премьера «Венома 3» ожидается 8 ноября.