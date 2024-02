«Всё проходит потрясающе»: Педро Паскаль — о съёмках второго сезона The Last of Us

12 февраля актёры второго сезона сериала The Last of Us сообщили, что в Канаде стартовали съёмки продолжения. В связи с этим Педро Паскаль дал интервью журналистам издания Deadline. Во время разговора он поделился, что съёмочный процесс проходит потрясающе.

Съёмки проходят потрясающе. Впечатляет, с какой сосредоточенностью и самоотдачей команда подходит ко второму сезону. Они работают усерднее, чем я мог себе представить, даже усерднее, чем в первом сезоне, а это почти невозможно.

События продолжения будут основаны на игре The Last of Us Part 2 и развернутся через четыре года после финала первого сезона. Напомним, в актёрский состав войдут Белла Рамзи (Элли), Педро Паскаль (Джоэл), Гэбриел Луна (Томми), Кейтлин Дивер (Эбби), Янг Мазино (Джесси), Изабела Мерсед (Дина) и другие.

Премьера второго сезона шоу состоится в 2025 году.