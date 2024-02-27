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Стартовали съёмки фильма Marvel «Громовержцы»

Стартовали съёмки фильма Marvel «Громовержцы»
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Издание Entertainment Tonight сообщило о старте съёмочного процесса фильма «Громовержцы». Как и сообщалось ранее, производство запустилось в конце февраля. Сколько оно продлится, неизвестно.

Съёмки уже пытались начать в июне 2023 года, но тогда их прекратили и отложили до февраля 2024-го.

«Громовержцы» — фильм про команду антигероев, которых собирают вместе для решения каких-либо задач и борьбы со злом. Эдакий Отряд самоубийц, но только у Marvel. Главные роли исполнят Флоренс Пью, Ольга Куриленко, Себастиан Стэн, Харрисон Форд, Дэвид Харбор и другие актёры.

«Громовержцы» выйдут в США 25 июля 2025 года. Не исключено, что дату премьеры могут сместить из-за постоянных переносов съёмочного процесса.

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