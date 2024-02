Helldivers 2 продолжают скупать в Steam третью неделю подряд

Сервис Steam DB поделился свежими данными о чартах Steam. За период с 20 по 27 февраля самой продаваемой игрой на площадке оказался шутер Helldivers 2. Он, кстати, уже третью неделю подряд удерживает лидирующую позицию в чартах.

На втором месте расположилась Last Epoch. За ней идут Elden Ring, продажи которой подскочили после анонса DLC, а также Nightingale, Palworld и Baldur’s Gate 3. Дополнение для Elden Ring, Shadow of the Erdtree, расположилось на пятой строчке.

Новинки Balatro и Pacific Drive заняли восьмую и девятую строчки соответственно.