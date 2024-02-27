В Steam стартовал фестиваль «Динозавры против роботов» со скидками на сотни игр

26 февраля в Steam начался фестиваль «Динозавры против роботов» — он посвящён играм, в которых присутствуют динозавры, роботы, либо и динозавры, и роботы. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на фестивале «Динозавры против роботов» в Steam

Detroit: Become Human — 520 рублей (- 60%)

— 520 рублей (- 60%) ARK: Survival Ascended — 2944 рубля (- 38%)

— 2944 рубля (- 38%) Terminator: Resistance — 489 рублей (- 65%)

— 489 рублей (- 65%) The Talos Principle 2 — 825 рублей (- 25%)

2 — 825 рублей (- 25%) MechWarrior 5: Mercenaries — 257 рублей (- 50%)

— 257 рублей (- 50%) Ultrakill — 616 рублей (- 30%)

— 616 рублей (- 30%) Roboquest — 815 рублей (- 20%)

Фестиваль «Динозавры против роботов» продлится до 4 марта включительно. На протяжении недели размер скидок останется неизменным.