В Steam стартовал фестиваль «Динозавры против роботов» со скидками на сотни игр
26 февраля в Steam начался фестиваль «Динозавры против роботов» — он посвящён играм, в которых присутствуют динозавры, роботы, либо и динозавры, и роботы. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
Интересные предложения на фестивале «Динозавры против роботов» в Steam
- Detroit: Become Human — 520 рублей (- 60%)
- ARK: Survival Ascended — 2944 рубля (- 38%)
- Terminator: Resistance — 489 рублей (- 65%)
- The Talos Principle 2 — 825 рублей (- 25%)
- MechWarrior 5: Mercenaries — 257 рублей (- 50%)
- Ultrakill — 616 рублей (- 30%)
- Roboquest — 815 рублей (- 20%)
Фестиваль «Динозавры против роботов» продлится до 4 марта включительно. На протяжении недели размер скидок останется неизменным.
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