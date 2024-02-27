«Это так оригинально!» Хидео Кодзима в восторге от сериала «Лунный рыцарь» от Marvel

Весной 2022 года Marvel запустила сериал «Лунный рыцарь» — он рассказывает о бывшем морпехе, который страдает от диссоциативного расстройства. Внезапно герой получает могущественные силы египетского Бога Луны и становится Лунным рыцарем. Главную роль в шоу исполнил Оскар Айзек.

Спустя почти два года после выхода до сериала наконец добрался Хидео Кодзима — создатель Metal Gear Solid и Death Stranding. Он дождался выхода Blu-Ray-версии и посмотрел премьерный эпизод, оставшись в полном восторге. Геймдизайнер похвалил оригинальность проекта и самого Оскара Айзека, чьим фанатом и является разработчик.

Всегда хотел посмотреть «Лунного рыцаря», потому что я фанат Оскара Айзека, но продержался до выхода BD-диска. Какой сюрприз! Это так оригинально! Художественность, мир, режиссура, темп! Это не похоже ни на один фильм о супергероях, которые я видел. Прежде всего главный герой Стивен одинок и слаб. Я никогда не представлял себе такого жалкого и непривлекательного Оскара Айзека. Но это хорошо. Оскару Айзеку удаётся справиться с этой непростой ролью. Отличный кастинг. С нетерпением жду возможности продолжить просмотр.

Первый сезон «Лунного рыцаря» завершился в мае 2022 года. С тех пор Оскар Айзек и Marvel продолжают искать способы рассказать новую историю про персонажа в формате сериала или фильма.