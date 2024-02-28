Звезда «Ричера» Алан Ритчсон мог сыграть Тора в фильмах Marvel

Звезда сериала «Ричер» Алан Ритчсон рассказал в свежем интервью, что пробовался на роль Тора для киновселенной Marvel. Актёр проходит прослушивание в 2011 году.

По его словам, тогда он не воспринял работу всерьёз. Более того, Ритчсон был уверен, что ему точно дадут роль, поскольку внешне он подходил для персонажа, хоть и не очень хорошо его играл. Актёр ошибся.

Тогда я не воспринял это всерьёз. Я подумал: «Они отдадут мне роль, если я буду просто похож на этого парня». Никого на самом деле не волнует актёрская игра.

Как рассказал Ритчсон, после прослушивания ему сказали, что его вряд ли возьмут, поскольку он не показал своё актёрское мастерство. В этом и была главная ошибка Алана. В итоге роль Тора досталась Крису Хемсворту.